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TFF 2 ve 3. Lig'de fikstür çekiliyor
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TFF 2 VE 3. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLİYOR

TFF 2 ve 3. Lig'de fikstür çekiliyor

TFF 2 ve 3. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı bildirildi.

TFF 2 ve 3. Lig'de sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak. Liglerde normal sezon ise 4 Mayıs 2019'da sona erecek.

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takım mücadele edecek. TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 17, 2 ve 3. Grup'ta ise 18'er takım yer alacak.
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