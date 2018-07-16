TFF 2 ve 3. Lig'de fikstür çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı bildirildi.
TFF 2 ve 3. Lig'de sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak. Liglerde normal sezon ise 4 Mayıs 2019'da sona erecek.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takım mücadele edecek. TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 17, 2 ve 3. Grup'ta ise 18'er takım yer alacak.
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