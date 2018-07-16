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Gökçek "Yiğiner kendini kurtarmak için taraftarı kışkırtıyor"
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GÖKÇEK "YİĞİNER KENDİNİ KURTARMAK İÇİN TARAFTARI KIŞKIRTIYOR"

Gökçek "Yiğiner kendini kurtarmak için taraftarı kışkırtıyor"

Gökçek'ten Yiğiner için sert sözler...

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Geçtiğimiz günlerde Yenikent Osmanlı Stadında oynamak için müracaat edilmesine rağmen verilmediğini belirten Mehmet Yiğiner'e eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten cevap geldi.

Twitter hesabında açıklama yayınlayan Melih Gökçek, Ankaragücü'nün Yenikent'te oynamak için müracaat bile etmediğini söyledi.

İşte Melih Gökçek'in açıklamaları

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https://twitter.com/06melihgokcek/status/1018794506227994624
Mehmet Yiğiner: 19 Mayıs'ta oynamak istiyoruz. Olmadı Yenikent...
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Aga
16 Temmuz 201817:55
Dimyada pirince giderken evdeki bulgurdan olduk ne demek istedigimi anlayin lutfen.
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