Pinto Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü , geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen Brezilyalı sol bek Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Spor Toto Süper Lig kadro yapılanması için hazırlıklarını sürdüren Yönetim Kurulumuz, ligin başarılı savunma oyuncusu Tiago Miguel Baia Pinto ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Başkanımız Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kendisini Ankaragücü’ne bağlayan ön sözleşmeye imza atan Pinto, “Ankaragücü’nün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ankaragücü’nde olmaktan dolayı son derece mutluyum” dedi.

Süper ligde başarılı olacaklarına inandığını belirten Tiago Pinto , “Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tiago Pinto transferi ile kadromuzu güçlendirdiğimiz ifade eden Başkanımız Mehmet Yiğiner, ”Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek” dedi."