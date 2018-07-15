Ousmane Ndiaye, Osmanlıspor'da

Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Ousmane Ndiaye'yi transfer etti.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki Senegalli futbolcuyla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Senegalli savunma oyuncusunun, Osmanlıspor'un Bolu'daki kampına katılan ve ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.
Öte yandan 14 gündür Bolu'da çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, yarın ilk etap kamp çalışmasını tamamlayacak.
Daha sonra 3 gün izin yapacak olan Osmanlısporlu futbolcular, Bolu'da toplanacak ve ikinci etap kamp çalışmasını 29 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.
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