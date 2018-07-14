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"Ankaragücü borç isteyen bir kulüp olmaktan çıkmalı"
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"ANKARAGÜCÜ BORÇ İSTEYEN BİR KULÜP OLMAKTAN ÇIKMALI"

"Ankaragücü borç isteyen bir kulüp olmaktan çıkmalı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran,  “Ankaragücü borç isteyen bir kulüp olmaktan mutlaka çıkmalıdır” dedi.

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Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nün tekrar eski saygın günlerine kavuşturulması için herkese görev düştüğünü ifade eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran,  “Ankaragücü borç isteyen bir kulüp olmaktan mutlaka çıkmalıdır” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Jargon Dergisi’ne verdiği röportajda çocukken yaz tatillerinde yorgancı ve oto tamirciliği gibi birçok meslekte çıraklık yaptığını, 19 Mayıs Stadı’nda da gazete sattığını anlattı. Geçmişe oranla futbola karşı Türk insanının soğuduğunu söyleyen Gürsel Baran, bu sezon yeniden Süper Lig’e çıkan Ankaragücü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN

 “Ankaragücü, sadece Ankara’nın demiyorum, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birisi. Çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan sonra taraftar sayısı bakımından Türkiye’nin en iyi kulüplerinden biri Ankaragücü’dür. Ankaragücü’nün dünyanın birçok yerinde hayranları var, belki dernekleri var. Örneğin Londra’da Ankaragücü taraftarlarının çok olduğunu ben biliyorum. Ankaragücü’nün büyük bir geçmişi var, çok büyük bir camia. Benim üzüldüğüm nokta da Ankaragücü öyle bir maddi çıkmazın içinde ki, kulüp başkanı nereye gitse para ister hale geldi. O kadar sıkıntılardaki, o kadar büyük problemleri var ki, halen de çözemediler.”

“ESKİ SAYGINLIĞINA KAVUŞTURULMALI”

Ankaragücü’nün tekrar eski günlerine ve eski saygınlığına kavuşturulması için devlete de Ankara’da yaşayan herkese de büyük görevler düştüğünü söyleyen Baran, Ankaragücü’nün borç isteyen bir kulüp olmaktan çıkarılması çağrısında bulundu. Ankara’nın stat problemine de dikkat çeken ATO Başkanı Gürsel Baran, şunları söyledi:“Ankara’ya sahip olan yok dendiğinde bazıları güceniyor.Ama bir ilçe olan Akhisar’da modern stat var ama Türkiye’nin başkenti Ankara’da stat yok.

Ankara’da 25-26 yıldan beri milli maç oynanmıyor. Kimse de ‘Neden Ankara’da milli maç oynanmıyor’ demiyor. Ankara’da 40 bin kişilik bir stat olduğunu,Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinin burada oynandığını düşünün. Ankara’ya binlerce insan gelecek. İki, üç gün kaldığını düşünürsek, ticaret de her şeyde birden canlanır. Bu anlamda Ankara’nın stat problemi sorununu ben çok önemsiyorum.”
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4
Bir Ankaragüçlü
15 Temmuz 201805:33
Başkan o zaman çözüm üretin.Bu takım halkın takımı, üyelerinize takıma sahip çıkması için çağrıda bulunabilirsiniz. Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz.
3
Eskikurt
14 Temmuz 201822:40
Allahinizi seviyorsaniz Gursel baskan Ankaranin bu guzide markasina yardim ederek ornek olun siz onculuk yapin arkasi gelir bizler artik el acma noktasina geldik super lig tam bir kurtlar sofrasi genis kadro kuramazsaniz adami geldiginiz lige gonderirler sizin neninizde tum is adamlarina sesleniyorum bu takim hepimizn bu cigligi duyun artik. di super lig tam bir kurtlar sofrasi iyi takim kuramazsaniz geldiginiz lige
2
Rasim
14 Temmuz 201817:25
Ben kendimi bildim bileli Ankaragücü siyasetçilere,yerel yöneticilere, ticaret odalarına yalvaran bir kulüptür. Kötü yönetimler ve borç batağını kamu malı karşılamaya çalışır. 12 Eylül den beri bu böyledir son yıllarda iyice dilenci oldu başkanları
1
Cankirili Simsar Seco
14 Temmuz 201813:37
Dostmusunuz dusmanmi belli degil.19 Mayisda gazete satmissin Ankarali olamamisin. Ankaragucunu bu yonetim bu hale getirmedi eski aganiz pasaniz getirdi. Ankaragucu 2 sene sonra borcundan kurtulur.o zamana kadar destek ihtiyaci var.Super ligdeki tek Baskent takimi unvanini tasiyor.Ankaraliysan boyle kucultucu konusmayacaksin, uyelerine destek icin istekte bulunacaksin.
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