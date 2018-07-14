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Gençlerbirliği taraftarından Sessagnon kampanyası..
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GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARINDAN SESSAGNON KAMPANYASI..

Gençlerbirliği taraftarı, takımın yıldız futbolcularından Sessagnon'un gitmesini engellemek için bir video hazırladı.

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Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma gelen, oynadığı futbol ve davranışları ile taraftarın sevgisini kazanan Sessagnon'un başka kulüpler ile görüştüğü konuşuluyordu. Bu sezon 1'nci ligde mücadele edecek Gençlerbirliği'nde oynamak istemediğini söyleyen Sessagnon'u takımın tekrar Süper Lige dönüş mücadelesinde ayrılmasını istemeyen Alkaralar, hazırladıkları video ile başarılı futbolcuyu ne kadar sevdiklerini dile getirdiler.

İşte Alkaralar'ın hazırladığı bu video...
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5
Serkan
14 Temmuz 201820:41
Hacettepemize transfer yapalım Arif Başkan yoksa düşeriz
4
ssk
14 Temmuz 201818:30
1milyon dolar üst lige çıkma primi verin adam hem kalır hem de tek başına bizi lige çıkarır. Başka bir şeye gerek yok, arkanıza yaslanın bekleyin. hadi eyvallah
3
Profesor Oklitus
14 Temmuz 201817:29
Sozunu bastan soyledi korkarimki. Genclerbirliginin lokomotifi olur kalirsa ama hala ust duzeyde oynayabilecegini kanitladi gecen sezon. Super lig seviyesi takimlardan isteyeni cok olacaktir elde tutmasi hic kolay olmayacak. Genclerbirligi taraftarinin kalitesi kumasi belli Sessegnon kendisini bundan fazla seven bir toplulugu zor bulur.Bence kalsin Selcuk Sahinle birlikte takimi bu sezon ucursun. Ama paradan ziyade kendisini en iyiler karsisinda denemek istegi karar verici etken olacaktir benim fikrimce.
2
Mali
14 Temmuz 201814:17
Gitme la,sen tek basına takımsın
1
Abdurrahman Kirmizi
14 Temmuz 201813:42
Yonetim tutmak istemiyor adami.Goruntude kalsin denirken arka planda kulupten alacaklarindan vazgec satalim mesaji veriliyor.Sessegnon 1. ligde oynayamaz zaten futbol adina birsey olmayan bir lig.Kim daha iyi savasirsa o kafasini suyun uzerinde tutuyor.Sessegnon gidici.Hatta AG de Hopf a katilacak soylemleride ayyukta.Yonetimin basinin el altindan 500 bin Euro istediginide duyduk boye bir cirkinligin dogru olmadigini dusunmek istiyoruz.
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