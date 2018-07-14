Gençlerbirliği taraftarından Sessagnon kampanyası..

Site Yorumları

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5 Serkan 14 Temmuz 201820:41 Hacettepemize transfer yapalım Arif Başkan yoksa düşeriz

4 ssk 14 Temmuz 201818:30 1milyon dolar üst lige çıkma primi verin adam hem kalır hem de tek başına bizi lige çıkarır. Başka bir şeye gerek yok, arkanıza yaslanın bekleyin. hadi eyvallah

3 Profesor Oklitus 14 Temmuz 201817:29 Sozunu bastan soyledi korkarimki. Genclerbirliginin lokomotifi olur kalirsa ama hala ust duzeyde oynayabilecegini kanitladi gecen sezon. Super lig seviyesi takimlardan isteyeni cok olacaktir elde tutmasi hic kolay olmayacak. Genclerbirligi taraftarinin kalitesi kumasi belli Sessegnon kendisini bundan fazla seven bir toplulugu zor bulur.Bence kalsin Selcuk Sahinle birlikte takimi bu sezon ucursun. Ama paradan ziyade kendisini en iyiler karsisinda denemek istegi karar verici etken olacaktir benim fikrimce.

2 Mali 14 Temmuz 201814:17 Gitme la,sen tek basına takımsın