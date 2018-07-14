Gençlerbirliği taraftarından Sessagnon kampanyası..

Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma gelen, oynadığı futbol ve davranışları ile taraftarın sevgisini kazanan Sessagnon'un başka kulüpler ile görüştüğü konuşuluyordu. Bu sezon 1'nci ligde mücadele edecek Gençlerbirliği'nde oynamak istemediğini söyleyen Sessagnon'u takımın tekrar Süper Lige dönüş mücadelesinde ayrılmasını istemeyen Alkaralar, hazırladıkları video ile başarılı futbolcuyu ne kadar sevdiklerini dile getirdiler.
İşte Alkaralar'ın hazırladığı bu video...
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