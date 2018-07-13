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Haberankara.com'un 5'nci yıl ödül töreninde sürpriz konuklar
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HABERANKARA.COM'UN 5'NCİ YIL ÖDÜL TÖRENİNDE SÜRPRİZ KONUKLAR

Haberankara.com'un 5'nci yıl ödül töreninde sürpriz konuklar

Gençlerbirliği'nin yeniden kadrosuna kattığı deneyimli futbolcu Selçuk Şahin, "Kulübümün Süper Lig'e çıkma hedefine destek vermek istedim." dedi

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Ankara’nın güçlü yerel internet haber sitelerinden haberankara.com’un 18 Temmuz’da düzenleyeceği “5. Yıl Medya Ödül Töreni”nde, şarkıları ile gönülleri mest eden  Safiye Soyman ve Faik Öztürk sahne alacak.

Ankara siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ile Haber Ankara okuyucularının katılacağı gece 18 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.

Haber Ankara 5. Yıl Ödül Töreni için akşam yemeğinde bir araya gelen törenin sponsor firma yöneticileri, tören ve program hakkında istişarelerde bulundular. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemeğe, törenin sponsor firmaları  Wonders, Saygı "Özel" Eğitim Okulları, Zeynep Şahin Stylıng, Beypazarı Maden Suyu, Meva Şehir, Grannos Termal Otel, Okyanus Koleji - Kebir, Konspek, Ford ''Ankara'nın Parlayan Beş Yıldızı", İmbat Madencilik ve Koru Mekan Restoran yöneticileri katıldı. Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Volkan Memduh Gültekin, sponsor firma yöneticilere teşekkür ederek, “Biz bu tören ile her şeyden önce ‘Ankaralılık’ bilincinin oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yerel bilincin artması, bu şehre yapılan hizmetlerin önemli olduğunu vurgulamak için çalışıyoruz’’ dedi.

MÜZİK VE EĞLENCE DOLU BİR TÖREN

Yaklaşık 600 davetlinin katılacağı gecede, gönüllerde taht kurmuş ünlü sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk şarkılarıyla renk katacak. Soyman ve Öztürk, özel törene katılacak konukların kulaklarının pasını silecek.

Sunumun, Ankara'nın ünlü radyo programcısı Semih Baykara tarafından yapılacağı gecenin tanıtımları, Ankara'nın birçok bölgesindeki açık hava reklam panolarında yer alacak.

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