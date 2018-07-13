Hopf, Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beştepe Tesislerinde gelerek kendisini sarı lacivertli camiamıza bağlan ön sözleşmeye imza atan Johannes Hopf, "Ankaragücü’ne transfer olduğum İçin mutlu ve gururluyum” dedi.
Ankara'yı çok sevdiğini sözlerine ekleyen Hopf, "Ankaragücü, taraftarı ile güçlü bir kulüp. Ankara'yı çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Ankaragücü ile başarılar kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.
.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.