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Hopf, Ankaragücü'nde
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HOPF, ANKARAGÜCÜ'NDE

Hopf, Ankaragücü'nde

Ankaragücü kalesini güçlendirdi...

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesislerinde gelerek kendisini sarı lacivertli camiamıza bağlan ön sözleşmeye imza atan Johannes Hopf, "Ankaragücü’ne transfer olduğum İçin mutlu ve gururluyum” dedi.

Ankara'yı çok sevdiğini sözlerine ekleyen Hopf, "Ankaragücü, taraftarı ile güçlü bir kulüp. Ankara'yı çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Ankaragücü ile başarılar kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

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