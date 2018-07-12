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Doğan Hakyemez'in vefatına ilişkin hastaneden açıklama
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DOĞAN HAKYEMEZ'İN VEFATINA İLİŞKİN HASTANEDEN AÇIKLAMA

Doğan Hakyemez'in vefatına ilişkin hastaneden açıklama

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'in vefat ettiği hastanenin başhekimliği açıklama yaptı.

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Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'in vefat ettiği hastanenin başhekimliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Hastaya ivedilikle baypas ameliyatının en uygun tedavi olduğu söylendi. Ancak hasta baypas ameliyatı olmayı şiddetle reddetti" denildi.

Özel Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi Başhekimliğinin açıklamasında, Hakyemez'in dün göğüs ağrısı, halsizlik ve aşırı yorgunluk şikayetleri ile hastaneye başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Doğan Hakyemez'in ciddi şeker hastalığı olması, daha öncesinde kalp damarlarına üç adet stent uygulanmış olması, bahsettiği ağrının şeklinin tipik olması nedeniyle kalp muayenesi ve bazı laboratuvar tetkikleri yapıldı. Kalp kasının belirgin olarak zayıflamış olduğu ve duvar hareketlerinde bozulma ile birlikte kalp kası harabiyetinin varlığını gösteren kan değerlerinin yükselmiş olduğu saptandı. Bu yüzden acil koroner anjiyografi önerildi. Yapılan koroner anjiyografide, kalbin her 3 damarının eskiden takılmış olan stentler de dahil tıkalı olduğu görüldü. Hastaya ivedilikle baypas ameliyatının en uygun tedavi olduğu söylendi. Ancak hasta baypas ameliyatı olmayı şiddetle reddetti. Anjiyografi işlemi sonrası göğüste şiddetli ağrı şikayeti başlaması nedeniyle acil müdahale gereği doğdu. Balon işlemi uygulandığı esnada ani kalp durması ve canlandırma sonrası şok tablosu gelişmesi nedeniyle acil şartlarda baypas operasyonu için ameliyathaneye alındı. Yapılan 4 damar baypasa rağmen hasta şok tablosundan çıkartılamadı ve ne yazık ki 22.45'te kaybedildi."

Hastane Başhekimliği, Hakyemez'in ailesine ve spor camiasına baş sağlığı diledi.

Doğan Hakyemez'in cenazesi, Antalya'da düzenlenecek törenin ardından yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

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