Ankaragücü taraftarından stat tepkisi

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü, Ankara'da yaşanan stadyum krizi nedeniyle ilk yarıdaki maçlarını Afyon'daki Zafer Stadı'nda oynama kararı aldı. Yaşanan gelişme Ankaragücü taraftarlarının tepkisine neden oldu.



Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yıkım aşamasında olması, Eryaman Stadı’nın ise henüz tamamlanmaması başkentte stadyum krizine neden oldu. MKE Ankaragücü'nün maçlarının Afyon Zafer Stadı oynatılması yönünde çözüm bulununca taraftarlar duruma tepki gösterdi. Ankaragücü taraftar grupları, sosyal medyada maçların Ankara’da oynatılması yönünde paylaşımlarda bulundu.



MKE Ankaragücü yetkilileri, basın mensupları ile yapımı devam eden Eryaman Stadı’nın şantiye alanını gezerek yetkilerden bilgi almıştı. Yetkililer, sosyal medyada çıkan Eryaman Stadyumu’nun yapımının durdurulduğu yönündeki haberler üzerine stadın 15 Eylül tarihinde hizmete gireceğini ve maçların Eryaman Stadı'nda oynanacağını belirtmişti. Stat konusunda yaşanan yeni gelişmeler karşısında MKE Ankaragücü Kulübü, 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki iç saha maçlarını, yapımı devam eden Eryaman Stadyumu'nun sezon başına yetişmemesi ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım ihalesinin yapılmasından dolayı Afyon Zafer Stadı'nda oynayacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Ankaragücülü taraftarlar, maçların Afyon’da oynatılmasının doğru bir karar olmadığını savundu. Taraftarlar sosyal medyada tepkilerini, “Yazıklar Olsun, Afyon’a Hayır ve Stadyumsuz Ankara” yazıları ile paylaşım yaparak gösterdiler.

“Yanlıştan çok çabuk dönülmelidir”



1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Grubu Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, MKE Ankaragücü maçlarının Afyon Stadyumu'nda oynatılma kararını kabul etmediklerini ifade etti. Kahveci, “Afyon’da oynama isteği kabul edilebilir bir şey değil. Süper Lig’de Ankara’yı tek temsil eden Ankaragücü’nden bahsediyoruz. Ankara’da oynamamız için birçok neden var. Bize Afyon Stadı adres gösteriliyor. Kimsenin bunu kabul etmemesi gerekiyor. Burada çok fazla sorumlu var. Bu şehrin bürokratları, siyasileri, belediye başkanı ve akla kim geliyorsa bu işte herkes sorumludur. Bu sorumluluktan da bir pay almak zorundadır. Yanlıştan çok çabuk dönülmelidir” dedi.

“Şehrin takımına Ankara’da stat bulamıyorsan yazıklar olsun”



Eryaman Stadyumu’nun açılışına kadar Ankaragücü maçlarının 19 Mayıs Stadyumu'nda oynatılması gerektiğini savunan Kahveci, şunları kaydetti:



“15 Eylül tarihinde Eryaman Stadı'nın yetişeceğini açıkladınız. Ankaragücü Mayıs ayında şampiyonluğunu ilan etti. Ağustos’ta başlayacak lig için Eryaman Stadı'nı yetiştireceksin ya da 19 Mayıs Stadı'nın yıkımını erteleyeceksin. Şehrin takımına Ankara’da stat bulamıyorsan yazıklar olsun. Bu bir skandaldır ve hiçbir şey söylenemez.”

“10 bin taraftarın 250 kilometrelik yolda nelerle karşılaşacağını bilmiyoruz”



Afyon’da neler ile karşılaşacaklarını ve güvenlik konusunda neler olacağını bilmediklerini söyleyen Kahveci, “Herkesin Allah yardımcısı olsun. Sadece Ankaragücü taraftarının değil, 10 bin kişinin Afyon’a gittiğini düşünelim. Bir kişinin burnu kanasa bunun vebalini kim ödeyebilir? 10 bin taraftarın 250 kilometrelik yolda nelerle karşılaşacağını bilmiyorsunuz. Bizim aramızın iyi olmadığı Süper Lig takımları var. Onlarla yolda karşılaştığımızı düşünelim. Bu yolun güvenliğini kim alacak. Bilmediğimiz bir şehre gidiyoruz. Biz kesinlikle sporda şiddetin olmamasını istiyoruz. Sporda şiddet olmaması için de mücadele ediyoruz” dedi.

“Yetkililerin, Ankara’da maçların nasıl oynatacağını düşünüp formül bulması gerekiyor”



Kahveci, sözlerine şöyle devam etti:

“Yetkililerin, 19 Mayıs Stadı'nın yıkımını durdurup oynanabilir hale getirmesi gerekiyor. Afyon’a gitmenin maliyetinden daha az olur. Herkes üstüne düşeni yapsın. Ankaragücü’nü sezonun ilk haftasında Ankara’da nasıl oynatacağını düşünüp formül bulması gerekiyor.”

“Takım evinde oynadığı gibi rahat oynamayacak”



MKE Ankaragücü takımının da 17 maç deplasmanda oynayacağını ve işlerinin zor olduğunu aktaran Kahveci, “Ankaragücü taraftarı birkaç yıldır takıma itici güç olmasıyla beraber şampiyonluğu elde ettik. Baktığımızda transferlerde istediğimiz noktada değiliz. Taraftara ihtiyaç olmayacak bir takım oluşturulursa buna tamam. Ankaragücü taraftarı birkaç maç gider. Ama bundan sonra maddi ve manevi yükümlülükleri olacak. Bir yerden sonra gidemeyiz. Giden taraftar sayısında azalmalar başlayacak. Takım 17 maç deplasman oynayacak. Takımın da işi zor görülüyor. Takım evinde oynadığı gibi rahat oynamayacak. Takım da otobüs ile gelip gidecek. Bu süreç çok zor” değerlendirmesini yaptı.



Gecekondu taraftar lideri Ali İmdat ise stat konusunda alınan karara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Afyon’da maçların oynatılmasına sıcak bakmıyoruz. Bunun nedeni bilmediğimiz bir şehre gidiyoruz. Gidip gelme ve yol güvenliğinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Zor günler bizi bekliyor. Yetkililerin bir an önce stat sorununu çözmesini istiyoruz.”