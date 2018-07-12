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Gençlerbirliği hazırlık maçı oynayacak.
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GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK.

Gençlerbirliği hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Kızılcahamam'da sürdüren Gençlerbirliği ikinci hazırlık maçına çıkacak.

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Yeni sezon hazırlıklarına Kızılcahamam'da sürdüren Gençlerbirliği ikinci hazırlık maçına çıkacak.

Kırmızı-siyahlılar Azerbaycan takımı Sebail FK ile karşılaşacak.

Soğuksu Shasındaki maç 18.00'de başlayacak.
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