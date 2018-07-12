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Ankaragücü, kampın ikinci ayağına başladı.
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ANKARAGÜCÜ, KAMPIN İKİNCİ AYAĞINA BAŞLADI.

Ankaragücü, kampın ikinci ayağına başladı.

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig hazırlıkları kapsamında bugün Erzurum’da yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına start verdi.

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Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig hazırlıkları kapsamında bugün Erzurum’da yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına start verdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren oyuncular günü tek antrenmanla tamamladı.

İkinci etap kamp programının kadrosuna sakatlığı düzelen Altay Bayındır katılırken, yeni transfer Yalçın Ayhan da bugün kafile ile çalışmalara başlayacak.
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