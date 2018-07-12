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Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'ne döndü..
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SELÇUK ŞAHİN, GENÇLERBİRLİĞİ'NE DÖNDÜ..

Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'ne döndü..

Gençlerbirliği, 2 sezon önce takımda büyük işler başaran Selçuk Şahin'i tekrar kadrosuna kattı..

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Bu sezon Spor Toto 1'nci ligde mücadele edecek Gençlerbirliği, takımın geçen sezon yokluğunu çok aradığı Selçuk Şahin'i tekrar kadrosuna katmayı başardı.

Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre Şahin 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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