Spor Toto 1. Lig'de fikstür çekildi!

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.



Planlamaya göre 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, 23 Aralık 2018'de ilk yarı sona erecek. Sezon, 18 Ocak 2019'da başlayacak ikinci yarı sonrası, 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.



İLK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:



Denizlispor-Gazişehir Gaziantep

Gençlerbirliği-Hatayspor

Balıkesirspor Baltok-Altınordu

Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor

Giresunspor-Eskişehirspor

Boluspor-Osmanlıspor

Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor

Altay-Ümraniyespor

İstanbulspor-Afjet Afyonspor