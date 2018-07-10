Ankara'nın hentboldaki en önemli markalarından biri liglerden çekildiğini açıkladı...

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, gelecek sezon ligde yer almayacak.

Başkent ekibinin yönetim kurulu tarafından Türkiye Hentbol Federasyonuna (THF) gönderilen erteleme yazısında, "Yaşanan olumsuzlukların devam etmesinden dolayı 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de yer alamayacağız." ifadesine yer verildi.

Son 13 sezon ligde aralıksız mücadele ettiklerinin hatırlatıldığı yazıda, şu görüşlere yer verildi:

"Yaptığı yatırımlarla gerek Süper Lig'de, gerekse de alt yapılarda hentbol sporuna büyük katkılar sağlayan kulübümüz, hentbol takımıyla ülkemizi Avrupa kupalarında çeyrek final oynayarak başarıyla temsil etmiştir. Altyapılarda yetişen sporcularımız milli takımların çeşitli kademelerinde özellikle son yıllarda A Milli Takım'da görevlerini başarıyla ifa etmeye devam etmektedirler. Ancak meydana gelen maddi olumsuzluklar nedeniyle 2017-2018 sezonunda Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde ikinci olarak hak kazandığımız Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na katılamayacağımızı tarafınıza iletmiştik. Yaşanan olumsuzlukların devam etmesinden dolayı 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de yer alamayacağımızı, 2019-2020 sezonunda yapılacak çalışmalara temel oluşturması amacıyla Süper Lig hakkımızın saklı kalarak bu sezon liglerden affımızı bilgilerinize ve olurlarınıza arz ederim."