Metin Türen Türk Telekom'da!

ULEB, tarafından EuroCup’a davet edilen Türk Telekom’da transfer çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor.



Türk Telekom son olarak Pınar Karşıyaka formasıyla Süper Lig’de ter döken A Milli oyuncu Metin Türen’i transfer etti.



Türk Telekom daha önce de EuroLeague şampiyonluğu bulunan Sylven Landesberg, Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu bulunan Kenny Gabriel ve bu sezon Bayern Münih formasıyla Almanya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Reggie Redding'i transfer etmişti.



Kariyerine Darüşşafaka ile başlayan 24 yaşındaki ve 2,06 boyundaki Metin Türen, şutör ve atletik özellikleriyle dikkati çekiyor.



KUTLU: "A MİLLİ TAKIMIN ÖNEMLİ BİR OYUNCUSUNU KADROMUZA KATTIK"

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, şampiyon kadrolarına Süper Lig’de ve Avrupa’da başarı getirecek takviyeler yaptıklarını dile getirdi. Metin Türen’in uzun yıllar A Milli Takıma hizmet edecek önemli bir isim olduğunu söyleyen Kutlu, Türen’in mücadeleci yapısıyla, Türk Telekom’un atletik oyununa katkı sağlayacağını ifade etti. Kutlu, peş peşe yaptıkları transferlerle taraftarlarını mutlu ettiklerini sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: “Metin Türen A Milli Takımın önemli bir ismi. Genç ve dinamik yapısıyla Türk Telekom’un atletik oyununa katkı sağlayacak ayrıca takımın boyunu da yükseltecek. Yeni sezonda Ankara Spor Salonu’na gelen taraftarlarımız keyif alarak maçlarımızı izleyecek. Metin Türen’e Türk Telekom forması altında başarılı maçlar çıkarmasını diliyorum. Türk Telekom Spor Kulübü olarak yeni sezon planlamasının yanında, yeni nesillere basketbolu sevdirecek adımlar atmaya da gayret göstereceğiz." dedi.