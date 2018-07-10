Ankaragücü, Süper Lig'in ilk yarısını Afyon'da oynayacak

Site Yorumları

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20 Cankirili Simsar Seco 12 Temmuz 201808:46 Akp oy kapmak icin gostermelik Ankaragucu show yapti bizim baskanda hakikat sandi.6 milyon TL ile agzina bir parmakta bal caldilar. Sonrasi yine sahipsiz Ankaragucu. Ostime 19 mayisdan sokulmus turnike isiklandirma taksalar pasalar gibi orada oynardik. Yuh size beceriksizler

19 Taraftar 11 Temmuz 201819:17 TRAFTARA HEDİYEMİ 6 YILDIR KAR KIŞ SÜPERLİGE ÇIKAR NETİCE AFYON JET ANKARAGÜCÜ YAZIKLAR OLSUN.ÖNCEDEN BELLİ OLAN STAD SIKINTIMIZI GÖRMEZDEN GELEN YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTUP YENİKENTİ ALMADI ALMAK İSTEMEDİ NEDENİ TRANSFER YAPAMAYAN BU KADRO İLE SIKINTI YAŞIYACAĞINI BİLDİĞİ İÇİN TAKIMI KAÇIRDI......TFF YE İLK YARI MAÇLARINI RAKİP SAHALADA OYNUYALIM STAD OCAKTA BİTER 2.YARI 17.MACI İÇETDE OYNA BUNU BİLE YAPMAK İSTEMEDİLER YAZIK YAZIK YAZIK TARAFTARA KAZIK KAZIK KAZIK.........

18 yazıklar olsun 11 Temmuz 201817:28 yazıklar olsun yıllardır dünya kupası yapmaya talip olup ta başkentine stad yapamayanlara, yazıklar olsun 6 senedir alt liglerde cefa çekip bileğinin hakkıyla geldiği süper ligde oynayacağı stad bulamayan asırşılk çınar Ankaragücünü bu kadar sahipsiz bırakanlara yazıklar olsun başkentin güzide takımına 3-5 milyon bulamayıp transfer yasağını kaldıramayan başkan , yönetici ve tüm siyasilere

17 DURSUN YURDAKUL 11 Temmuz 201814:34 YAZIKLAR OLSUN ANKARAYI YÖNETENLERE BAŞKENTİN TEK TEMSİLCİSİNİ BAŞKA ŞEHİRLERDE OYNAMAYA MECBUR EDİYORLAR BARİ BURSA OLSAYDI DAHA ŞIK OLURDU

16 Teoman İnci 11 Temmuz 201813:33 Yazıklar olsun. hani nerede söz verilen stadlar. Yazık koskoca başkentin haline. Zaten soğuttuğunuz seyirciyi, belki afyonda bulursunuz, bekleyin. Taraftarsız takım nasıl olurmuş. Komşularınıza bir bakın.

15 Teoman İnci 11 Temmuz 201813:33 Yazıklar olsun. hani nerede söz verilen stadlar. Yazık koskoca başkentin haline. Zaten soğuttuğunuz seyirciyi, belki afyonda bulursunuz, bekleyin. Taraftarsız takım nasıl olurmuş. Komşularınıza bir bakın.

14 anlaşma sağlamışlar 2 11 Temmuz 201811:34 madem koca başkente yıllardır bır stad yapılmasını sağlayamadınız ilk yarı maçlarının tamamını deplasmanda , ikinci yarı içerde oynayın.düşeceksek de böyle düşelim. ha fazla borca girip te oyuncu da almayın. geçmişten gelen borçları kapatalım takım ister süper ligde ister alt ligde kendisine gelsin.

13 anlaşma sağlamışlar 11 Temmuz 201811:14 transfer yasağı duruyor. transfer yok. geçen seneden gidenler var. süper ligdesin. en beğenmediğin takım süper kadrosu var. koca başkentin stadı yok. biz dünya kupasına talibiz. senin en önemli itici gücün seyirci. gs bjk ve trb ile ilk yarı ankaradasın ama değilsin afyondasın. transfer yasağını kaldıramayan ve stad sorununu ( kaç tane ile stad yapıldı ) cözemeyen yöneticiler yazık

12 CEM 11 Temmuz 201810:39 6 yıl aradan sonra çıkılan süper ligde ilk yarı maçlarını afyon da oynamak olacak iş değil. Bence eryaman stadı bu gidişle ikinci yarıya da zor yetişir.

11 Mert 11 Temmuz 201808:39 19 Mayıs inşaatını yıllardır başlatmayıp rezil ettiler. İstanbul olsa o sürede 5 tane stadyum yapmışlardı. Nedir bu Ankara düşmanlığı

10 Gokhan 10 Temmuz 201821:19 Afyon yakın olmuş yaa. Hakkari De oynatsaydiniz.

9 Trt 10 Temmuz 201820:54 İlkyarı maçlarını tamamını deplasman olarak oynasaydık daha iyi olurdu.ikinci yarı yeni stadda 17 maç içerde oynasak daha güzel olurdu

8 Şakir 10 Temmuz 201820:44 İkinci yarı evdeki maçları nerede oynayacak Ankaragücü ? Sakın Ankara'da demeyin, o stat en erken seneye bu zamanlarda ancak biter.

7 Aykırı 10 Temmuz 201819:33 Tepki koyalım,yürüyüş düzenleyelim bu yanlıştan dönüşsün,ya da en azından Eryaman hızlandırılsın ne kadar az gitsek afyona o kdar iyi

6 1957 li 10 Temmuz 201818:53 Seçim bitti ortaklık bitti.19.mayısın yıkımını 3ay erteletemiyorsan şakşaklar bitti kel göründü adınızı afyonjetankaragücü yapın belki isim hakkı borçları öder ne yazık koca başkent süperligde tek takım ve sahibi yok nerde milletvekilleri nerde .tff.nerde.köylere modern stad yapan hükümet spor bakanı nerde nerde KOCA BAŞKENT STADI YOK AYIP BEYLER ÇOK ÇOK AYIP OLUYOR.........

5 Şakir 10 Temmuz 201818:07 Afyon'da oynayana kadar rakiplerin sahasında oynayın.

4 Usta 10 Temmuz 201817:45 Tam bir rezalet koskoca Ankatagucunun dustugu hallere bakin ozellikle Eryemen syadinin yapimi yavaslatildi yani sezona yetismesi sanki engellendi madem durum ortada neden 19 mayisin yikimi engellenmiyor her hafta taraftaarin deplasmana gitmesi ne demek buna para da yetmez zamanda yetmez lutfen Baskan bu rezaleti engelleyin koskoca takim birilerinin oyuncagi degildir.

3 Angaralı 10 Temmuz 201816:32 Bütün sezon AFYON.DA OYNASINLARRRRR.seneye TFF.1.LİGDE OYNARLAR OZAMAN SEYİRCİM DERLER KAÇ YILDIR 2.ve Tff de kar kıiş takımın yanındayız şimdi AFYONUN TAKIMI OLARAK ilk yarı GS-TRABZON-BJK maçlarını eziyeti çeken taraftar seyretmesin ayıp.gençlerbirliğinden önce davranıp osmanlı stadını alsalardı o zaman bu nedenle 19 mayısı 2 ay dururamıyan YÖNETİM BENİM İÇİN KÜME DÜŞMÜŞTÜR GEÇMİŞ OLSUN........

2 Yasin 10 Temmuz 201815:59 Rezillik. Başka bi şey değil. Madem yetişmiyor 19 Mayısı ne diye yıkıyosun arkadaş. Başkan o kadar siyasi şov yapıyodun, ağzını açıyodun teşekkür, kapatıyodun teşekkür. erteletseydin ya 19 Mayısın yıkımını.