Gençlerbirliği'nin maçlarını oynayacağı stat belli oldu...

Site Yorumları

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7 Genc 11 Temmuz 201819:07 Gencler Ankaragücü yöneticisiyle seveniyle baskentiyle izyicisi destekçisiyle toplamda bir akhisar edemiyor ona yanarım.

6 Koroma 11 Temmuz 201816:33 Yalakalar yine gostermis dostluklarini..Eryamani Sayin Aktuna Ankaragucune verince iki yalaka takimida gorecegiz. Biri Hirsiz digeri arkadan bicaklayan.

5 Mali 11 Temmuz 201815:24 .Geçen sezon biz stad derdine düştüğümüzde onlar hemen ossporla anlasmıslardı. 200 kişi denilen taraftar grubu az çok demeyip sosyal medyada da ses getirip birilerinin uyanmasını sağlamış ve yıkım ertelenmişti. Bizimkilerin herkesden önce davranıp bu stad işini çözmesine şaşırdım vallahi. Yönetimi eleştiriyoruz ama bu sefer takdir ettim,hayret ettim.

4 Başkentlii 10 Temmuz 201822:51 Gençler yönetimi parayı verdi stadı kiraladı ..a.gücü yönetimi ise yine her zamanki gibi beleşe getireyim diye dolandı durdu ama yemedi..artık magdurum da magdurum edebiyatı sökmüyor ..

3 HAS BAŞKAN 10 Temmuz 201816:22 HELAL OLSUN GENÇLERE ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİ SİYASİ ŞOV PEŞİNDE KOŞAAGINA BİRAZDA TAKIMLA İLGİLENSİN

2 tahir 10 Temmuz 201815:23 hacettepe'ye transfer yapılmasın. altyapıdan çıkan çocuklar değerlendirilsin.