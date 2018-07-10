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Gençlerbirliği'nin maçlarını oynayacağı stat belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MAÇLARINI OYNAYACAĞI STAT BELLİ OLDU...

19 Mayıs Stadının yıkılma kararının verilmesi, Eryaman Stadının yetişmemesi nedeni ile büyük sorun yaşayan Gençlerbirliği, fikstür çekimi öncesi maçları oynayacağı stadı belli etti.

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Yeni yapılan Eryaman Stadının en erken ilk yarının sonuna yetişmesi beklenirken, 19 Mayıs Stadının yıkımını erteletmeye çalışan Gençlerbirliği yönetimi çözümü Osmanlı stadında buldu.

30 sene sonra 1'nci ligde mücadele edecek Gençlerbirliği, Eryaman Stadı bitene kadar iç saha maçlarını Yenikent Osmanlı Stadında oynayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan Osmanlı Stadını uzun süre kiralayan Osmanlıspor ile Gençlerbirliği arasında protokol imzalandı ve Futbol Federasyonuna bildirildi.

Bu gelişme sonrası Ankaragücü'nün hangi statta oynayacağı belirsizliğini koruyor.

Futbol Federasyonunun bir statta en fazla iki takımın oynamasına izin verdiği öğrenilirken, stadın zemininin de üç takımı kaldıramayacağı ifade edildi.

19 Mayıs Stadında maç oynanmasına izin verilmemesi durumunda Ankaragücü'nün sezonun ilk yarı iç saha maçlarını Afyon'da oynayabileceği belirtildi.

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7
Genc
11 Temmuz 201819:07
Gencler Ankaragücü yöneticisiyle seveniyle baskentiyle izyicisi destekçisiyle toplamda bir akhisar edemiyor ona yanarım.
6
Koroma
11 Temmuz 201816:33
Yalakalar yine gostermis dostluklarini..Eryamani Sayin Aktuna Ankaragucune verince iki yalaka takimida gorecegiz. Biri Hirsiz digeri arkadan bicaklayan.
5
Mali
11 Temmuz 201815:24
.Geçen sezon biz stad derdine düştüğümüzde onlar hemen ossporla anlasmıslardı. 200 kişi denilen taraftar grubu az çok demeyip sosyal medyada da ses getirip birilerinin uyanmasını sağlamış ve yıkım ertelenmişti. Bizimkilerin herkesden önce davranıp bu stad işini çözmesine şaşırdım vallahi. Yönetimi eleştiriyoruz ama bu sefer takdir ettim,hayret ettim.
4
Başkentlii
10 Temmuz 201822:51
Gençler yönetimi parayı verdi stadı kiraladı ..a.gücü yönetimi ise yine her zamanki gibi beleşe getireyim diye dolandı durdu ama yemedi..artık magdurum da magdurum edebiyatı sökmüyor ..
3
HAS BAŞKAN
10 Temmuz 201816:22
HELAL OLSUN GENÇLERE ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİ SİYASİ ŞOV PEŞİNDE KOŞAAGINA BİRAZDA TAKIMLA İLGİLENSİN
2
tahir
10 Temmuz 201815:23
hacettepe'ye transfer yapılmasın. altyapıdan çıkan çocuklar değerlendirilsin.
1
Sabri
10 Temmuz 201815:04
Arkadaşlar hacettepemiz sezonu açmadımı transfer yapılmasını bekliyoruz Arif Başkan
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