Gençlerbirliği'nin maçlarını oynayacağı stat belli oldu...

Yeni yapılan Eryaman Stadının en erken ilk yarının sonuna yetişmesi beklenirken, 19 Mayıs Stadının yıkımını erteletmeye çalışan Gençlerbirliği yönetimi çözümü Osmanlı stadında buldu.
30 sene sonra 1'nci ligde mücadele edecek Gençlerbirliği, Eryaman Stadı bitene kadar iç saha maçlarını Yenikent Osmanlı Stadında oynayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan Osmanlı Stadını uzun süre kiralayan Osmanlıspor ile Gençlerbirliği arasında protokol imzalandı ve Futbol Federasyonuna bildirildi.
Bu gelişme sonrası Ankaragücü'nün hangi statta oynayacağı belirsizliğini koruyor.
Futbol Federasyonunun bir statta en fazla iki takımın oynamasına izin verdiği öğrenilirken, stadın zemininin de üç takımı kaldıramayacağı ifade edildi.
19 Mayıs Stadında maç oynanmasına izin verilmemesi durumunda Ankaragücü'nün sezonun ilk yarı iç saha maçlarını Afyon'da oynayabileceği belirtildi.
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