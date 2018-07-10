Spor Toto 1'nci Lig fikstür çekimi canlı yayında..

Bu sezon Ankara'dan Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un mücadele edeceği Spor Toto 1'nci ligde fikstür belli oluyor.
19 Mayıs Stadının yıkılma kararı sonrası maçlarını nerede oynayacağı belli olmayan 1'nci ligin yeni takımı Gençlerbirliği ve Osmanlıspor hangi hafta kiminle oynayacağını belli edecek fikstür çekim töreni 15:00'da başlayacak.
Töreni Klasspor TV'nin Facebook, Youtube, Periscope, twitter hesaplarından ve sitemizden canlı yayında izleyebilirsiniz.
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