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İsmail Kartal: Süper Ligde kalıcı olmak istiyoruz..
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İSMAİL KARTAL: SÜPER LİGDE KALICI OLMAK İSTİYORUZ..

İsmail Kartal: Süper Ligde kalıcı olmak istiyoruz..

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, zor şartlarda yükseldikleri Süper Lig’de aynı sıkıntıların sürmesine rağmen iyi bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, zor şartlarda yükseldikleri Süper Lig’de aynı sıkıntıların sürmesine rağmen iyi bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Süper Lig’e çıkmalarına rağmen kulübün geçmişteki borçlarının kendilerini sıkıntıya soktuğunu anlatan Kartal, şöyle devam etti:

“Geçmişteki borcumuz, bizim için büyük kambur ama sağolsun başkan ve yöneticilerimiz Ankaragücü’ne destek veren dostlarımızla bu borçları bitirmeye çalışıyor. Borçlar ödenirken transfer yasağı yeniden kalkacak ve bir takım kurarak ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bu seneyi atlatırsak yeni sezondan itibaren Ankaragücü’nün önünün açılacağını kendi ayakları üzerinde duran kimseye ihtiyacı olmayan bir kulüp olacağını düşünüyorum.”

Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Genç takımdan beş futbolcu daha geldi ve şu anda bir iki sakat futbolcumuz dışında 20 kişilik bir ekibiz. Süper Lig’de mücadelenin üstesinden gelmek için 4-5 gün sezonu erken açtık ki yerimiz belli olsun. Eski arkadaşlarla yenileri kaynaştırarak takımdaki uyum sürecini atlatmalıyız. Onun dışında transferleri bekliyor ve çalışıyoruz."
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