Halkbanklı voleybolcular dünya evine girdi

Halkbank Spor Kulübü forması giyen voleybolcular Faik Samed Güneş ve Ceyda Durukan, dünya evine girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, her ikisi de Halkbank altyapısından yetişen, erkek ve kadın A takımların başarısı için ter döken Ceyda Durukan ile Faik Samed Güneş, Ankara'da düzenlenen törenle, yaşamlarını birleştirdi.
Faik Samed-Ceyda çiftinin nikah şahitliklerini, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, çiftin voleybolcu arkadaşları Hasan Yeşilbudak ve Ceren Önal yaptı.
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