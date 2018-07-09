İşte Süper Lig'de ilk haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, Avrupa'da Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulası da bunlandan biri. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacak. Yüzde 95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre, Süper Lig'de ilk 17 haftanın maç programı şöyle:
1. hafta:
MKE Ankaragücü-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Sivasspor-Alanyaspor
Beşiktaş-Akhisarspor
Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kayserispor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Bursaspor
Göztepe-Yeni Malatyaspor
2. hafta:
Trabzonspor-Sivasspor
Bursaspor-Kayserispor
Antalyaspor-Atiker Konyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Galatasaray-Göztepe
Akhisarspor-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
3. hafta:
Göztepe-Fenerbahçe
Sivasspor-Kasımpaşa
Beşiktaş-Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Medipol Başakşehir-Akhisarspor
Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kayserispor-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Alanyaspor
Atiker Konyaspor-Bursaspor
4. hafta:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-Kayserispor
Antalyaspor-Çaykur Rizespor
Akhisarspor-Sivasspor
Trabzonspor-Galatasaray
Alanyaspor-Göztepe
Bursaspor-Beşiktaş
Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor
5. hafta:
MKE Ankaragücü-Akhisarspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Göztepe-Kayserispor
Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Bursaspor
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
6. hafta:
Kasımpaşa-Alanyaspor
Trabzonspor-Göztepe
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Sivasspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü
Akhisarspor-Galatasaray
Kayserispor-Atiker Konyaspor
Fenerbahçe-Beşiktaş
Bursaspor-Medipol Başakşehir
7. hafta:
MKE Ankaragücü-Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Trabzonspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Bursaspor
Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor
Beşiktaş-Kayserispor
Alanyaspor-Akhisarspor
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Göztepe-Atiker Konyaspor
8. hafta:
Kasımpaşa-Göztepe
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Kayserispor-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Galatasaray
Bursaspor-MKE Ankaragücü
Akhisarspor-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Sivasspor
Atiker Konyaspor-Beşiktaş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor
9. hafta:
Alanyaspor-Antalyaspor
Medipol Başakşehir-Kayserispor
Sivasspor-Fenerbahçe
Göztepe-Beşiktaş
Kasımpaşa-Akhisarspor
Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor
Galatasaray-Bursaspor
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
10. hafta:
Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir
Akhisarspor-Göztepe
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Antalyaspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
Kayserispor-Sivasspor
Bursaspor-Alanyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa
11. hafta:
Kasımpaşa-Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Kayserispor
Medipol Başakşehir-Beşiktaş
Galatasaray-Fenerbahçe
Sivasspor-Atiker Konyaspor
Trabzonspor-Bursaspor
Göztepe-Çaykur Rizespor
Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
12. hafta
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
Kayserispor-Galatasaray
Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Antalyaspor-Akhisarspor
Beşiktaş-Sivasspor
Fenerbahçe-Alanyaspor
Bursaspor-Kasımpaşa
13. hafta:
Alanyaspor-Kayserispor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Akhisarspor-Bursaspor
Galatasaray-Atiker Konyaspor
Göztepe-Medipol Başakşehir
Sivasspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
14. hafta:
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Antalyaspor-Göztepe
Beşiktaş-Galatasaray
Kayserispor-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
Medipol Başakşehir-Sivasspor
Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
Atiker Konyaspor-Alanyaspor
Fenerbahçe-Kasımpaşa
15. hafta:
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
Akhisarspor-Fenerbahçe
Alanyaspor-Beşiktaş
Sivasspor-Göztepe
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa-Kayserispor
Trabzonspor-Atiker Konyaspor
Galatasaray-Çaykur Rizespor
Bursaspor-Antalyaspor
16. hafta:
Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Göztepe-Bursaspor
Medipol Başakşehir-Galatasaray
Beşiktaş-Trabzonspor
Sivasspor-MKE Ankaragücü
Kayserispor-Akhisarspor
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa
Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor
17. hafta:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor
Galatasaray-Sivasspor
Kasımpaşa-Beşiktaş
Antalyaspor-Fenerbahçe
Akhisarspor-Atiker Konyaspor
MKE Ankaragücü-Göztepe
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Bursaspor-Yeni Malatyaspor
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