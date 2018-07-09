İşte Süper Lig'de ilk haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, Avrupa'da Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulası da bunlandan biri. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacak. Yüzde 95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre, Süper Lig'de ilk 17 haftanın maç programı şöyle:

1. hafta:

MKE Ankaragücü-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Sivasspor-Alanyaspor

Beşiktaş-Akhisarspor

Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kayserispor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Bursaspor

Göztepe-Yeni Malatyaspor

2. hafta:

Trabzonspor-Sivasspor

Bursaspor-Kayserispor

Antalyaspor-Atiker Konyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Galatasaray-Göztepe

Akhisarspor-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

3. hafta:

Göztepe-Fenerbahçe

Sivasspor-Kasımpaşa

Beşiktaş-Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Medipol Başakşehir-Akhisarspor

Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kayserispor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Atiker Konyaspor-Bursaspor

4. hafta:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe-Kayserispor

Antalyaspor-Çaykur Rizespor

Akhisarspor-Sivasspor

Trabzonspor-Galatasaray

Alanyaspor-Göztepe

Bursaspor-Beşiktaş

Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor

5. hafta:

MKE Ankaragücü-Akhisarspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Göztepe-Kayserispor

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Bursaspor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

6. hafta:

Kasımpaşa-Alanyaspor

Trabzonspor-Göztepe

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-Sivasspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü

Akhisarspor-Galatasaray

Kayserispor-Atiker Konyaspor

Fenerbahçe-Beşiktaş

Bursaspor-Medipol Başakşehir

7. hafta:

MKE Ankaragücü-Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Trabzonspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Bursaspor

Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor

Beşiktaş-Kayserispor

Alanyaspor-Akhisarspor

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Göztepe-Atiker Konyaspor

8. hafta:

Kasımpaşa-Göztepe

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Kayserispor-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-Galatasaray

Bursaspor-MKE Ankaragücü

Akhisarspor-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Sivasspor

Atiker Konyaspor-Beşiktaş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor

9. hafta:

Alanyaspor-Antalyaspor

Medipol Başakşehir-Kayserispor

Sivasspor-Fenerbahçe

Göztepe-Beşiktaş

Kasımpaşa-Akhisarspor

Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor

Galatasaray-Bursaspor

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

10. hafta:

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir

Akhisarspor-Göztepe

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Antalyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Kayserispor-Sivasspor

Bursaspor-Alanyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa

11. hafta:

Kasımpaşa-Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Kayserispor

Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Galatasaray-Fenerbahçe

Sivasspor-Atiker Konyaspor

Trabzonspor-Bursaspor

Göztepe-Çaykur Rizespor

Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

12. hafta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

Kayserispor-Galatasaray

Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Antalyaspor-Akhisarspor

Beşiktaş-Sivasspor

Fenerbahçe-Alanyaspor

Bursaspor-Kasımpaşa

13. hafta:

Alanyaspor-Kayserispor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor

Trabzonspor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Akhisarspor-Bursaspor

Galatasaray-Atiker Konyaspor

Göztepe-Medipol Başakşehir

Sivasspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

14. hafta:

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Antalyaspor-Göztepe

Beşiktaş-Galatasaray

Kayserispor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

Atiker Konyaspor-Alanyaspor

Fenerbahçe-Kasımpaşa

15. hafta:

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir

Akhisarspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Beşiktaş

Sivasspor-Göztepe

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa-Kayserispor

Trabzonspor-Atiker Konyaspor

Galatasaray-Çaykur Rizespor

Bursaspor-Antalyaspor

16. hafta:

Çaykur Rizespor-Alanyaspor

Göztepe-Bursaspor

Medipol Başakşehir-Galatasaray

Beşiktaş-Trabzonspor

Sivasspor-MKE Ankaragücü

Kayserispor-Akhisarspor

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor

17. hafta:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor

Galatasaray-Sivasspor

Kasımpaşa-Beşiktaş

Antalyaspor-Fenerbahçe

Akhisarspor-Atiker Konyaspor

MKE Ankaragücü-Göztepe

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Bursaspor-Yeni Malatyaspor