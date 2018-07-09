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Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi canlı yayında...
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SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ CANLI YAYINDA...

Spor Toto Süper Ligde fikstür belli oluyor. Canlı yayında Ankaragücü ve diğer takımların hafta hafta kimlerle oynayacağını öğrenmek için saat 15:00'da ekranlarınızın başından ayrılmayın.

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2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi bugün yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

İki fikstür çekimini de Klasspor TV'de canlı yayında izleyebilirsiniz...
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