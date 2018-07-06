Telekom'un gruplar belli oldu...

EuroCup'ta grup kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belirlendi.
Başkent ekibi C Grubunda mücadele edecek.
Gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu:
Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Galatasaray (Türkiye), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (İspanya), Monaco (Fransa)
B Grubu:
Lokomotiv Kuban (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), TOFAŞ (Türkiye), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya).
C Grubu:
Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Türk Telekom (Türkiye), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa).
D Grubu:
Unicaja Malaga (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), Fraport Skyliners (Almanya), Mornar Bar (Karadağ).
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.