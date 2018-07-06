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Telekom'un gruplar belli oldu...
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TELEKOM'UN GRUPLAR BELLİ OLDU...

Telekom'un gruplar belli oldu...

EuroCup'ta grup kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belirlendi.

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EuroCup'ta grup kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belirlendi.

Başkent ekibi C Grubunda mücadele edecek.

Gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu:
Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Galatasaray (Türkiye), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (İspanya), Monaco (Fransa)

B Grubu:
Lokomotiv Kuban (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), TOFAŞ (Türkiye), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya).

C Grubu:
Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Türk Telekom (Türkiye), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa).

D Grubu:
Unicaja Malaga (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), Fraport Skyliners (Almanya), Mornar Bar (Karadağ).

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