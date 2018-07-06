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19 Mayıs Stadında önemli gelişme...
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19 MAYIS STADINDA ÖNEMLİ GELİŞME...

19 Mayıs Stadında önemli gelişme...

Ankara 19 Mayıs Stadı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Ankara 19 Mayıs Stadı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Stadın yıkımını kapsayan ihale 31 Mayıs 2018'de yapılmış ihaleyi kazanan firmanın 3 Temmuz'a kadar yıkım ile ilgili ücreti yatırması karara bağlanmıştı. Ancak bu ücret yatırılmadığı için ihale iptal edildi.

Şimdi yeni bir ihalenin yapılması bekleniyor. Bu sürenin de yaklaşık 1,5 ayı bulabileceği belirtiliyor. 

Bilindiği gibi Eryaman Stadı henüz hazır olmadığı için Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin maç yapacakları stat sorunu ortaya çıkmıştı. Ankaragücü basın sözcüsü Tuna Yılmaz, Eryaman Stadı bitene kadar maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynamak istediklerini belirtmişti.

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