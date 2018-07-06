19 Mayıs Stadında önemli gelişme...

Ankara 19 Mayıs Stadı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Stadın yıkımını kapsayan ihale 31 Mayıs 2018'de yapılmış ihaleyi kazanan firmanın 3 Temmuz'a kadar yıkım ile ilgili ücreti yatırması karara bağlanmıştı. Ancak bu ücret yatırılmadığı için ihale iptal edildi.
Şimdi yeni bir ihalenin yapılması bekleniyor. Bu sürenin de yaklaşık 1,5 ayı bulabileceği belirtiliyor.
Bilindiği gibi Eryaman Stadı henüz hazır olmadığı için Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin maç yapacakları stat sorunu ortaya çıkmıştı. Ankaragücü basın sözcüsü Tuna Yılmaz, Eryaman Stadı bitene kadar maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynamak istediklerini belirtmişti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.