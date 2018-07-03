Bursaspor'da o transfer tamam

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü Anderlecht ile prensip anlaşmasına vardı.
İlk olarak Stephane Badji ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı yöneticiler, oyuncunun kulübüyle yürüttükleri görüşmelerde de sonuca ulaştı.
Badji'nin yarın ya da perşembe günü Türkiye'ye geleceği, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından yeşil-beyazlı takımın Afyonkarahisar kampına katılacağı bildirildi.
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