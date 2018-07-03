Hacettepe maçlarını nerede oynayacak?

Cebeci İnönü Stadının yıkım sürecine girmesi ardından geçtiğimiz sezon maçlarının bir kısmını 19 Mayıs Stadyumunda oynayacan Hacettepe, 19 Mayıs Stadında yaşanan yıkım kararı ardından maçlarını nerede oynayacağı konusunda belirsizlik sürüyordu.
Teknik Direktörlüğe getirilen U21 takımı teknik direktörü Veyis Kamber yönetiminde yine Gençlerbirliği U21 takımı ağırlıklı bir kadro kuran Hacettepe, maçlarını Ostim Stadyumunda oynayacak.
Büyükşehir Belediyesine ait olan Ostim Stadı, Bugsaş A.Ş'ye kiralanmıştı. Hacettepe yönetininin Bugsaş ile görüşerek gelecek sezon için Ostim Stadyumunda oynaması konusunda anlaşma yaptı.
Hacettepe önümüzdeki sezon TFF 2'nci lig Beyaz grupta mücadele edecek.
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