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Ankaragücü'nde yol ayrılığı
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ANKARAGÜCÜ'NDE YOL AYRILIĞI

Ankaragücü'nde yol ayrılığı

Ankaragücü Nijeryalı oyuncu Lanre Kehinde ile kesin olarak yolları ayırdı.

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Ankaragücü Nijeryalı oyuncu Lanre Kehinde ile kesin olarak yolları ayırdı.

Kehinde geçtiğimiz sezon attığı kritik gollerle dikkati çeken bir oyuncuydu. Ancak teknik direktör İsmail Kartal bu sezon Kehinde'yi kadrosunda düşünmedi. Oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kehinde geçtiğimiz sezon 24 maça çıktı. 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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