Sivasspor sezonu açtı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanına futbolcular, koşuyla başladı. İdmanda, ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-beyazlı ekibin Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Uğur Çiftçi ile Altınordu'dan kadrosuna kattığı Erdoğan Yeşilyurt da antrenmana katıldı.
Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı oyuncu Robinho'nun antrenmanlara yarından itibaren katılacağı, Arouna Kone ve Delvin N'Dinga'nın ise hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Bu arada antrenmanı izlemek için kulüp tesislerine gelen bir grup taraftar, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
İdmanı, kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten ile yönetici Ekrem Munar da takip etti.
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