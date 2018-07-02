Gençlerbirliği'ne ön libero transferi...

Yeni sezon hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde başlayan Gençlerbirliği, ilk etabı bugün yapılan çift antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra koşu çalışması yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı ile noktalandı.

Akşam bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapan oyuncular antrenmana koşu ile başladı. Daha sonra şut koordinasyona çalışması yapan futbolcular günü taktik çalışma ile noktaladı.

Yeni transfer Yasin Pehlivan da bugün ilk kez takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Yasin, daha sonra takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Yasin Pehlivan 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar yarın Kızılcahamam'a geçerek bir günlük aranın ardından çalışmalarını sürdürecek.