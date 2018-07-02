TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar belli oldu.

İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleşen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Üç grupta karşılaşmaların yapılacağı ligde, iki grup 18 takım, bir grup ise 17 takımdan oluşacak.

Kura çekimi sonucunda TFF 3. Lig grupları şöyle oluştu:

1. Grup: Artvin Hopaspor, Batman Petrolspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Düzyurtspor, Erbaaspor, Ergene Velimeşespor, Erzin Belediyespor, Gebzespor, Kocaeli Birlikspor, Kozan Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik, Silivrispor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922, Yomraspor

2. Grup: Adıyaman 1954 Spor, Alibeyköy, Bergama Belediyespor, Çatalcaspor, Düzcespor, Elaziz Belediyespor, Erokspor, Karşıyaka, Kemerspor 2003, Kırşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor, Ofspor, Osmaniyespor, Pazarspor, Sultanbeyli Belediyespor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni Altındağ Belediyespor, Yeni Orduspor

3. Grup: 1461 Trabzon, Anadolu Bağcılar, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Adliyespor, Bayburt Grup Özel İdare, Bucaspor, Cizrespor, Çorum Belediyespor, Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor, Gölcükspor, Halide Edip Adıvarspor, Karacabey Birlikspor, Kocaelispor, Muğlaspor, Payasspor, Serik Belediyespor, Turgutluspor.