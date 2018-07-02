TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

Site Yorumları

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3 Fikret 2 Temmuz 201822:41 Bu nasıl kura böyle her sene Hacettepe yi en zorlu gruba veriliyor dengesizlik var beyaz grup ta en güçlü takımlar var her sene böyle oluyor bu kurayı nasıl çekiyorlar anlamadım kardeşim

2 Fikret 2 Temmuz 201822:04 Bu nasıl kura böyle her sene Hacettepe yi en zorlu gruba veriliyor dengesizlik var beyaz grup ta en güçlü takımlar var her sene böyle oluyor bu kurayı nasıl çekiyorlar anlamadım kardeşim