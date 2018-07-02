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TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
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TFF 2. LİG'DE GRUPLAR BELLİ OLDU

TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar belli oldu.

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TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar belli oldu.

İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig'de toplam 36 takım, beyaz ve kırmızı gruplarda mücadele edecek.

Kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

Beyaz Grup: Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor, Bayrampaşa, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Niğde Belediyespor, Sakaryaspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, UTAŞ Uşakspor

Kırmızı Grup: Bandırmaspor, BUGSAŞ Spor, Darıca Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor, Fatih Karagümrük, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemen Belediyespor, Pendikspor, Sivas Belediyespor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Tokatspor, Tuzlaspor, Zonguldak Kömürspor
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3
Fikret
2 Temmuz 201822:41
Bu nasıl kura böyle her sene Hacettepe yi en zorlu gruba veriliyor dengesizlik var beyaz grup ta en güçlü takımlar var her sene böyle oluyor bu kurayı nasıl çekiyorlar anlamadım kardeşim
2
Fikret
2 Temmuz 201822:04
Bu nasıl kura böyle her sene Hacettepe yi en zorlu gruba veriliyor dengesizlik var beyaz grup ta en güçlü takımlar var her sene böyle oluyor bu kurayı nasıl çekiyorlar anlamadım kardeşim
1
Zekai
2 Temmuz 201819:02
Nasıl bir kura çekimi olmuş.Bütün kuvvetli takımlar bir guruba girmiş?
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