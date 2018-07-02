Umut Nayir, Beşiktaş ile el sıkıştı..

Son dakika haberine göre Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı. Profesyonel futbolculuğunun yanında Ankara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesinde öğrenci olan Umut, Göztepe'nin Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynadıktan sonra altyapısından yetiştiği kulüp olan Ankaragücü'ne dönmüş ve sarı-lacivertlilerin de Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynamıştı

BeIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, geçen sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Spor Toto Süper Lig'e dönen Ankaragücü'nde forma giyen santrfor Mehmet Umut Nayir'le prensip anlaşmasına vardı! Umut Nayir'in Osmanlıspor'dan ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın, Osmanlıspor'a cüzi bir miktar tazminat bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

UMUT NAYİR KİMDİR?

Ankaragücü altyapısından yetişen Umut Nayir, 2014-15 sezonunda diğer bir Ankara temsilcisi Osmanlıspor'a transfer olmuştu. Ocak 2016'da Yeni Malatyaspor'a kiralanan Umut, Temmuz 2016'da ise Göztepe'ye kiralanmış ve sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergilemişti. Göztepe'nin yıllar sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynayan Umut, daha sonra Ankaragücü'ne kiralanmı şve burada da başarılı performansını sürdürmüştü. Ankaragücü'nde geçen sezon 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.