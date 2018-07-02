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Politevich, Gençlerbirliği'nden ayrıldı...
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POLİTEVİCH, GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AYRILDI...

Politevich, Gençlerbirliği'nden ayrıldı...

Gençlerbirliği'nin başarılı stoperi Kazakistan'a gitti.

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Küme düşmesi ardından kadrosundaki yabancıları azaltmak zorunda kalan Gençlerbirliği, adı Rizespor ile geçen Politevich'i Kazak Kairat takımına sattı.

Bugün sosyal medya hesaplarından transferi duyuran Politevich'i, yeni takımı Kairat forması ile de fotoğraf çektirdi.

Oyuncunun 3 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.

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4
Hamdi Guler
3 Temmuz 201811:30
Seviyesini bulmus. Jailtonuda esantiyondan verebilirdik.
3
Kamil
2 Temmuz 201823:25
çöpler elimizde kaldı yine
2
ilkay
2 Temmuz 201820:46
seneye kim cikacak sahaya cok merak ediyorum. hopfla sessegnon da giderse super lig hayal olur sonra baskandan mavralari dinle dur. kulupteki tek olumlu sey erkan sozeri o da eldeki kalan kadroyla bir mucize yaratamazsa varolan umutta biter ve 3 lig iste o zaman uzak degil.
1
Mali
2 Temmuz 201818:51
Türkiye de oynayıp bizi üzeceğine,dışarıya gitmesi iyi oldu. Hayırlısı olsun,her sey için teşekkürler Pali
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