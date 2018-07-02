Politevich, Gençlerbirliği'nden ayrıldı...

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ilkay

2 Temmuz 201820:46

seneye kim cikacak sahaya cok merak ediyorum. hopfla sessegnon da giderse super lig hayal olur sonra baskandan mavralari dinle dur. kulupteki tek olumlu sey erkan sozeri o da eldeki kalan kadroyla bir mucize yaratamazsa varolan umutta biter ve 3 lig iste o zaman uzak degil.