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Phillip Cocu imzayı atıyor!
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PHİLLİP COCU İMZAYI ATIYOR!

Phillip Cocu imzayı atıyor!

Fenerbahçe'de 3 yıllık anlaşmaya varılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu için 27 Haziran Çarşamba günü imza töreni düzenlenecek.

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Fenerbahçe'de 3 yıllık anlaşmaya varılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu için 27 Haziran Çarşamba günü imza töreni düzenlenecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Cocu'nun imza töreninin yarın saat 18.30'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Törenin Ülker Stadı'nda bulunan 1907 Tribünü'nde düzenleneceği kaydedildi.

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