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Sessagnon'dan önemli açıklamalar...
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SESSAGNON'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR...

Sessagnon'dan önemli açıklamalar...

Gençlerbirliği'nin yıldız oyuncusu Stephane Sessegnon, yönetime, kulüpten ayrılmak istediğini belirtti. 

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Gençlerbirliği'nin yıldız oyuncusu Stephane Sessegnon, yönetime, kulüpten ayrılmak istediğini belirtti. 

Sessegnon, "Gençlerbirliği'ne çok isteyerek geldim. Kazandığımız zaman sevinçten, kaybettiğimizde üzüntüden ağladım. Bu takımda kaptanlık yaptım. Son maça kadar mücadeleden kaçmadım. Maalesef Süper Lig'den düştük. Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'i hedefliyor ve bana "Seni bırakmayız" deniyor. Ben kulübü seviyorum ancak hedeflerim var. Yaşım 34 oldu ve iki sezon daha üst düzey oynarım diye düşünüyorum. Türkiye'de alt ligde kesinlikle oynamak istemiyorum. Ben imzayı atarken "Takım düşerse giderim" dedim. Bu anlaşmayı sözlü olarak yaptık. "Küme düşersek sana kolaylık sağlarız" dediler. Söz namustur ve kulüptekilere güvenerek madde koydurmadım. Şu anda Türkiye'den 5 kulüp beni istiyor beni. Avrupa'dan da 3 kulüpten teklif aldım. Burada kalmayı asla düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
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