Korcan yuvada kaldı.

Son iki sezon kalemizi başarıyla Ankaragücü kalesini koruyan ve elde edilen şampiyonluklara önemli katkı sağlayan başarılı kalecii Korcan Çelikay, sözleşmesini bir yıl daha uzatarak yuvada kaldı.
Beştepe Tesislerimizde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Korcan Çelikay, imza töreninin ardından çok sevdiğim yuvamda kaldığım için çok mutlu ve gururluyum dedi.
Ankaragücü ile 2.Lig’de yollarının kesiştiğini belirten Çelikay, “Çok mutluyum. Ankaragücü’nün hak ettiği ligde olmasından dolayı da gururluyum. Kulübüm ile yollarımız 2.Lig’de kesişti. Şimdi efsane taraftarımız ile Süper Lig’deyiz. Başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.
Korcan Çelikay’ın Ankaragücü’ne iki sezondur önemli katkıları olduğunu söyleyen Mehmet Yiğiner, “Korcan oynadığı futbol ile kulübümüze ve takımımıza önemli katkılar sağladı, aynı başarıyı Süper Lig’de de yaşayacak ve takımına aynı şekilde katkı sağlayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.