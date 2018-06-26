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Korcan yuvada kaldı.
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KORCAN YUVADA KALDI.

Korcan yuvada kaldı.

Ankaragücü'nün başarılı kalecisi Korcan Çelikay, Ankaragücü ile sözleşmesini 1 yıl uzattı...

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Son iki sezon kalemizi başarıyla Ankaragücü kalesini koruyan ve elde edilen şampiyonluklara önemli katkı sağlayan başarılı kalecii Korcan Çelikay, sözleşmesini bir yıl daha uzatarak yuvada kaldı.

Beştepe Tesislerimizde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Korcan Çelikay, imza töreninin ardından çok sevdiğim yuvamda kaldığım için çok mutlu ve gururluyum dedi.

Ankaragücü ile 2.Lig’de yollarının kesiştiğini belirten Çelikay, “Çok mutluyum. Ankaragücü’nün hak ettiği ligde olmasından dolayı da gururluyum. Kulübüm ile yollarımız 2.Lig’de kesişti. Şimdi efsane taraftarımız ile Süper Lig’deyiz. Başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

Korcan Çelikay’ın Ankaragücü’ne iki sezondur önemli katkıları olduğunu söyleyen Mehmet Yiğiner, “Korcan oynadığı futbol ile kulübümüze ve takımımıza önemli katkılar sağladı, aynı başarıyı Süper Lig’de de yaşayacak ve takımına aynı şekilde katkı sağlayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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