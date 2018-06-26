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Fuat Çapa Eskişehirspor'a imzayı atıyor
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FUAT ÇAPA ESKİŞEHİRSPOR'A İMZAYI ATIYOR

Fuat Çapa Eskişehirspor'a imzayı atıyor

Eskişehirspor ile prensipte anlaşan Fuat Çapa'nın bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

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Eskişehirspor ile prensipte anlaşan Fuat Çapa'nın bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, teknik direktör arayışlarını bu hedef doğrultusunda sürdürdü. Birçok ismin öne atıldığı süreç sonunda Fuat Çapa ile anlaşma sağlandı. Kırmızı Şimşekler ile 1+2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Çapa, bugün imza için Eskişehir'e gelecek. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal da gelişmeleri doğrularken, "Camiamıza hayırlı olsun" dedi.  

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