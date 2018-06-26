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Ankaragücü ne zaman toplanıyor...
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ANKARAGÜCÜ NE ZAMAN TOPLANIYOR...

Ankaragücü ne zaman toplanıyor...

Ankaragücü hazırlıklara başlıyor...

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Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

Sarı lacivertlilerin 2018-2019 Süper Lig sezonunun ilk etap kampı Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 27 Haziran Çarşamba günü Erzurum’da başlayacak.
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