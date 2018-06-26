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Gençlerbirliği sezonu açtı...
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GENÇLERBİRLİĞİ SEZONU AÇTI...

Gençlerbirliği sezonu açtı...

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Gençlerbirliği ilk antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

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Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Gençlerbirliği ilk antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

Hacettepe’den takımımıza katılan Serdarcan Eralp,Soner Dikmen, Übeyd Adıyaman, Berat Ayberk Özdemir ve Noyan Öz ile yeni transferlerimizden Nadir Çiftçi ve kiralık olarak gittiği ISTRA 1961 takımından dönen Cosmin Matei’nin de yer aldığı antrenman öncesinde teknik direktör Erkan Sözeri, tüm futbolcularla tek tek görüştü.

Antrenmanı takip eden basın mensupları ile de bir araya gelen Erkan Sözeri, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hazırlıklara koşu çalışmasıyla başlayan futbolcular günü bu antrenmanla noktaladı.

Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri’nin yardımcılıklarını Mehmet Şimşek, Mustafa Döngez,Yasin Kurt, Bülent Ataman, Burak Akalp ve Eren Gürsoy yapacak.

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