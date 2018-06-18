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KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Kamp programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran’da Ankara’da İlhan Cavcav Tesisleri’nde başlayacak olan Gençlerbirliği

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Yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran’da Ankara’da İlhan Cavcav Tesisleri’nde başlayacak olan Gençlerbirliği daha sonra Kızılcahamam ve Bolu’da yapacağı iki kamp ile sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek. Kızılcahamam kampı 3 Temmuz’da başlayacak 14 Temmuz’da noktalanacak. Bolu’da yapılacak kamp ise 17 Temmuz – 28 Temmuz aralığında gerçekleştirilecek. Daha sonra Ankara’ya dönecek olan başkent ekibi  yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yine İlhan Cavcav Tesisleri’nde noktalayacak.
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