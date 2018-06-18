Kamp programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran’da Ankara’da İlhan Cavcav Tesisleri’nde başlayacak olan Gençlerbirliği daha sonra Kızılcahamam ve Bolu’da yapacağı iki kamp ile sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek. Kızılcahamam kampı 3 Temmuz’da başlayacak 14 Temmuz’da noktalanacak. Bolu’da yapılacak kamp ise 17 Temmuz – 28 Temmuz aralığında gerçekleştirilecek. Daha sonra Ankara’ya dönecek olan başkent ekibi yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yine İlhan Cavcav Tesisleri’nde noktalayacak.