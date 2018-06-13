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Özat, Gençlerbirliği'ni düşürdüğü ligden takım buldu..
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ÖZAT, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ DÜŞÜRDÜĞÜ LİGDEN TAKIM BULDU..

Özat, Gençlerbirliği'ni düşürdüğü ligden takım buldu..

Gençlerbirliği ile kötü bir tecrübe yaşayan teknik direktör Ümit Özat'ın Eskişehirspor ile anlaştığı kaydedildi.

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Geride bıraktığımız sezonda zorlu günler geçiren Eskişehirspor'da Halil Ünal yeniden başkan seçildi. Es-Es'in teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getireceği ileri sürüldü.

Yılmaz Vural ile ligde kalmayı başaran Eskişehirspor'da deneyimli teknik adam ile yolların ayrılacağı kaydedildi. Yılmaz Vural, "Halil Ünal başkan seçilirse kalırım" ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özat, yıllar sonra Spor Toto 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'ni çalıştırdı.
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