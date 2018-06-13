Özat, Gençlerbirliği'ni düşürdüğü ligden takım buldu..

Geride bıraktığımız sezonda zorlu günler geçiren Eskişehirspor'da Halil Ünal yeniden başkan seçildi. Es-Es'in teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getireceği ileri sürüldü.
Yılmaz Vural ile ligde kalmayı başaran Eskişehirspor'da deneyimli teknik adam ile yolların ayrılacağı kaydedildi. Yılmaz Vural, "Halil Ünal başkan seçilirse kalırım" ifadelerini kullanmıştı.
Ümit Özat, yıllar sonra Spor Toto 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'ni çalıştırdı.
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