﻿
Gençlerbirliği yabancılardan kurtuluyor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ YABANCILARDAN KURTULUYOR...

Gençlerbirliği yabancılardan kurtuluyor...

Kasımpaşa, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

2442 Okunma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Khalili'nin, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün yapılan imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin de imza töreninde hazır bulundu.
Özat, Gençlerbirliği'ni düşürdüğü ligden takım buldu..
Skuletic Montpellier'de
4
Ankaragücü var Gençlerbirliği ve Osmanlıspor yok...
20
Murat Cavcav: Kameralara kikirdemeye niyetim yok.
2
Arda Çakmak: Kongrenin transfer sezonu bitince yapılması enteresan...
11
Arda Çakmak: Murat Cavcav kongreden kaçıyor...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿