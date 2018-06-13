Gençlerbirliği yabancılardan kurtuluyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Khalili'nin, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün yapılan imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin de imza töreninde hazır bulundu.
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