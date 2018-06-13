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Skuletic Montpellier'de
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SKULETİC MONTPELLİER'DE

Skuletic Montpellier'de

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp golcüsü Petar Skuletic'i kadrosuna kattı.

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp golcüsü Petar Skuletic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Skuletic ile sözleşme imzalandığı ve gelecek sezon Sırp oyuncunun 32 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, Gençlerbirliği'ne ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.

Skuletic, Spor Toto Süper Lig'e veda eden başkent temsilcisinde geçen sezon 27 maçta 8 gole imza atmıştı.
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