Ankaragücü var Gençlerbirliği ve Osmanlıspor yok...

51 yıldır kesintisiz devam eden ve Türkiye’nin en uzun soluklu turnunası olan TSYD Ankara Şubesi turnuvası bu sezonda yapılacak.

Turnuvaya katılacak takımlar belli oldu. Bu sezon Süper Lige yükselen Ankaragücü'nün yanısıra turnuvaya Bursaspor, Sivasspor ve Alanyaspor takımları katılacak.

Maçların Yenikent Stadı'nda oynanaması bekleniyor.