Ankaragücü'ne ilk yardım Büyükşehir Belediyesinden...

Ankaragücü'nde son dakika gelişmesi... Sarı-lacivertli kulübe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın çabasıyla 6 milyon TL. sponsorluk desteği sağlandı.
Destek nedeniyle Ankaragücü kulübü sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
Göreve geldiğinden beri Ankaragücü ile bütünleşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna, yeni sezon öncesi kulübümüze 6 milyon TL sponsorluk desteği sağlamıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
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