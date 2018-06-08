İsmail Kartal'dan Umut Nayir yorumu...

İsmail Kartal şampiyon olmalarında karakterli bir oyuncu topluluğun olması ve taraftarın varlığını hissettirmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Transfer görüşmelerimiz sürüyor. 12-13 oyuncu almak istiyoruz. Umut Nayır ile konuştum; kendisi burada mutlu olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi Osmanlıspor'un oyuncusu. Yönetimimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.