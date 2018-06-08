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İsmail Kartal'dan Umut Nayir yorumu...
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İSMAİL KARTAL'DAN UMUT NAYİR YORUMU...

İsmail Kartal'dan Umut Nayir yorumu...

Spor Toto Süper Lig'e 6 yıl sonra yeniden yükselen Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

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İsmail Kartal şampiyon olmalarında karakterli bir oyuncu topluluğun olması ve taraftarın varlığını hissettirmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Transfer görüşmelerimiz sürüyor. 12-13 oyuncu almak istiyoruz. Umut Nayır ile konuştum; kendisi burada mutlu olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi Osmanlıspor'un oyuncusu. Yönetimimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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