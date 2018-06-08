Murat Cavcav: Kameralara kikirdemeye niyetim yok.

“Bu son derece seviyesiz ve saçma açıklamalarıyla hem Arda Çakmak hem de yazarları kalitelerini bir kez daha belli etmişlerdir. Görseniz fabrikama gelip Başkan Vekili olmak için yalvarırken bu adamın ağzı ah ne eğilmişti. Şimdi bir koltuk hayaliyle, o aynı ağızdan küstahlık ve laubalilik fışkırıyor. “Hukuk görgü kuralları” diye zırva bir ifade kullanmış, anladık “hukuk” onu fersah fersah aşıyor da önce gitsin adam akıllı “görgü kuralları” öğrensin. Hadlerini bilsinler, Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden, göz diktikleri Başkanlık makamından ve benden söz ediyorlar. Biz bazılarının kendilerine dahi saygıları olmadığını gördük, fakat iyi bilsinler ki kulübümüze ve bizlere saygısızlık yapanın ben alnını karışlarım.

Beni televizyonlarda ve etrafta göremediğinden yakınmış. Ben saygın Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün Başkanıyım, sanayiciyim, iş adamıyım. Biz işimizde gücümüzdeyiz. Gerektiğinde basınla bir araya geliriz, buna da basın mensubu arkadaşlarla biz karar veririz. Onun gibi devamlı kameralara kikirdemeye niyetim de yok vaktim de. Çok meraklandıysa, yüzü kızarmadan yanıma gelebilecek cesareti varsa gelsin, hayatta mıyım değil miyim ben ona iyice gösteririm. Adresim belli, gün boyu daha önce defalarca gelip ricacı olduğu ofisimde ve yöneticiliği esnasında doğru düzgün uğramadığı Kulüp tesislerindeyim. Aile babasıyım, akşamları da evimdeyim. Yüzü varsa gelsin, ama çakar çakmaz sönen Çakmak bana esas hayalleri başına yıkıldığı gün gelsin. Ona bir teselli hediyem olacak ve ben demecinden o ne ister anladım. Şovu seviyor ya, ben düğün salonu tutup onu bir müsamerede oynatacak, seyirci olarak da lise öğrencilerini çağıracağım. Ama henüz müsameredeki rolünü yazmadım, istifalarını istediğimizden bu yana kulüp tesislerine giremeyen fakat şu anda bizim kulüpte hangi ses tonuyla konuştuğumuz hakkında söylemde bulunabilen bu şahsa başarısız hafiye rolü mü yazsam yoksa haddini bilmez bir hayalperest mi, bakacağız.

Bir sonraki basın toplantısında şu sorularımı da dürüstçe cevaplasın ki biz onları daha iyi tanıyalım:

(1) Şu anda ekibinde yer alan bir kişinin yolsuzluk yaptığını iddia ediyor ve bunu açıkça merhum başkanımıza ve camiamızdaki birçok kişiye de söylüyordu. Ortada bir yolsuzluk ya da iftira var mıdır? Kanlı bıçaklıydınız, şimdi hesabınız nedir ki beraberce yürüyebiliyorsunuz?

(2) Hatıra binaen yıllarca etrafımızda bulundurduğumuz bu kişi nasıl Hacettepe’de görevlendirildi ve Hacettepe başkanlığını nasıl eline yüzüne bulaştırdı? Neden istifa etmesi gerekti, merhum başkanımız ona neler dedi?

(3) Biz onların Yönetim Kurulu üyeliğinden istifalarını istedikten sonra sanki kendi rızalarıyla istifa ediyor gibi basın önünde tantana yarattılar. Neden? Ayrıca, bunun öncesinde, neden aylarca sessiz oturdular, mertçe davranmadılar da arkamızdan ayak oyunları oynamaya çalıştılar?

(4) Birkaç hafta önce sağa sola üstü kapalı yolsuzluk iddialarında bulundu, öyle atıp tutmakla olmaz önce derhal çık belgelerinle ve detaylarıyla ne demek istiyorsan açıkça anlat, sonra savcılığa git dedik. Sustu, köşesine çekildi, neden? Hem o zamana kadar aklı neredeydi? Konu kulübümüzün menfaatiyle ilgili bir konudur, iftira mı değil mi bilmemiz lazım. Sonra banka hesap bilgileri kanunen gizlidir. Yine hayal gücünü mü konuşturuyor, yoksa kanuna aykırı bir şekilde banka bilgilerini mi ele geçirdi? Bunları anlatırken, kendisi hiç hukuka aykırı tekliflerde bulunmuş mu, onu da bilmek isteriz.

(5) Daha şimdiden başkan olabilirse kulübü borçlandıracağını söylüyor. Tek kuruşluk borcu olmayan kulübümüzü hangi hesaplarla kimlere borçlandıracak? Kulübü düşürmeyi hayal ettiği bataklık ne?

(6) Yönetim Kurulu üyesiyken herkesin bildiklerini kendisinin ancak üç ay sonra bilebildiğini söylüyor, görevinde bu denli savsak mıydı yoksa üç aylık gecikmeye sebep olan genel bir idrak problemi mi var?

Aklımızda başka sorular da var, onlar artık daha sonraya.

Murat Cavcav

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı