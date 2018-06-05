Osmanlıspor'da ikinci Akçay dönemi başladı

Başkent ekibi, daha önce anlaşmaya vardığı Akçay için Batıkent Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza töreninde Akçay'ın yanı sıra Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven yer aldı.



Yurtgüven, yaptığı konuşmada, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu planlarının dışında üzücü, kendilerine yakışmayacak bir şekilde tamamlayarak Spor Toto 1. Lig'e düştüklerini söyledi.



Artık önlerine bakmak zorunda olduklarına işaret eden Yurtgüven, "Osmanlıspor Futbol Kulübü olarak hedefimiz, hak ettiğimiz, ait olduğumuz Süper Lig'e geri dönmek." dedi.



Yurtgüven, bu hedef doğrultusunda Osmanlıspor'u 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de 5. yapan ve akabinde UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna taşıyan teknik adam Mustafa Reşit Akçay ile anlaştıklarını belirterek, "Kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, büyük fedakarlıklar yaptı. Süper Lig'den ciddi teklifler olmasına rağmen idealistliğini, vefasını bir kez daha gösterdi. Kulübümüzün önümüzdeki üç sezon için tekrar hocası olmayı kabul etti. İnşallah, ikinci Akçay dönemi, birinci Akçay döneminden çok daha başarılı geçecek. Öncelikle Süper Lig hedefimizi gerçekleştirip, daha sonra başarılarımızı tekrar edeceğiz. Planımız bu şekilde. Mustafa hocamızla başarılara tekrar koşacağız." diye konuştu.



İyi niyet ve emekleri için eski teknik direktörleri İrfan Buz'a teşekkür eden Yurtgüven, Osmanlıspor'un kadrosundaki futbolcularla ilgili transfer iddialarına ilişkin soruları da yanıtladı.



Yurtgüven, genel anlamda kadrolarını koruyacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Kadromuzu koruma kararı aldık. Kadromuzu koruma kararı aldıysak bunun cevabı çok net. Şu an için kimseyi vermeyi düşünmüyoruz. Serdar Gürler'le ilgili 10 milyon avro bonservis talebimiz olduğu yönünde bir açıklama yapıldığı iddia ediliyor ama bu konuda herhangi bir resmi açıklamamız yok. Hiçbir futbolcumuzu satmayı şu an düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğimiz bir adama da zaten değer biçmeyiz herhalde."



"ARKA BAHÇEDEN DOLAŞMAYA ÇALIŞAN KULÜPLER VAR"

Futbolcuları için kulübe ulaşan resmi teklifin bulunmadığını dile getiren Yurtgüven, "Yine de diğer kulüplere bir çağrı yapmak istiyorum. Sözleşmeli bir futbolcunun transferinin hükümleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarında gayet açık. Sözleşmesi olan bir kulüple görüşme yapabilmek için mevcut kulübünden izin almak veya bildirim yapmak zorunda bütün kulüpler. Arka bahçeden dolaşmaya çalışan kulüpler var. Bununla ilgili iki kulübü saptadık. İlerleyen günlerde bunlarla ilgili TFF'ye başvuruda bulunacağız. Futbolcularımıza talep olabilir. Çünkü kaliteli bir kadromuz var. Bütün kulüplere tavsiyem, bununla ilgili kulübümüzle irtibata geçmeleri." şeklinde konuştu.



Yurtgüven, "Osmanlıspor küçülecek" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Osmanlıspor'un gündeminde böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 15 yıllık tecrübemde şunu gördüm, ligden aşağıya doğru indikçe rekabetin koşulları ve metotları biraz değişiyor. Osmanlıspor'un küçülmesi ve hatta kapanmasına kadar giden yorumları üzülerek gördük. Buradaki amaç futbolcularımızı bizden uzaklaştırıp kendi bünyelerine katmak. Ama unutmasınlar ki Osmanlıspor istediği futbolcuyu alır. Eğer bir futbolcu Osmanlıspor'a transfer olmuyorsa Osmanlıspor istemiyordur. Bu ligde birinci sırada söz sahibi kulübün Osmanlıspor olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tarz söylem ve yalan dolana ihtiyaç yok. Herkes elinden geldiği yönetimsel beceriyi göstersin, kadroyu kursun. Daha sonra da sözü futbolcu ve teknik ekiplere bıraksın. Diğer kulüplere tavsiyemiz bu."



Yurtgüven, Osmanlıspor'un yaşadığı düşüşün nedenlerine ilişkin ise "Sonuçta başarı ve başarısızlıkta pek çok parametre var. Hocamızla yaşadığımız özellikle ligi 5. bitirmemizin akabindeki Avrupa sezonu... Tabi burada aslan payı teknik kadromuz ve futbolcularımızındı. Pek çok dinamik bir araya geldi ve bu başarı ortaya çıktı. Daha sonra demek ki bir sene öncesinden daha farklı davranışlar sergiledik veya ortamlar oluştu ki bu duruma geldik. Bazen işler baştan kötü gitmeye başladığı zaman ne kadar mücadele etseniz de toparlayamıyorsunuz. Psikolojik, teknik nedenleri var. Çok geniş anlamda tartışılacak bir konu diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Osmanlıspor'un yeni sezonda maçlarını hangi statta oynayacağına ilişkin soruya Yurtgüven, "Şu andaki görüntü mevcut durumu koruyacağımız yönünde. Ama bu daha yönetimsel, başkanlar düzeyinde görüşülmesi gereken ve bildiğim kadarıyla da görüşülen bir konu. Dolayısıyla daha sonra başkanımıza ve diğer kulüplerin başkanlarına bu soruyu sorarsanız daha net bilgi alabilirsiniz diye düşünüyorum." cevabını verdi.



Yurtgüven, kadrolarını genel anlamda korumayı planladıkları için fazla transfer yapmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.



AKÇAY: "OSMANLISPOR'A ÇOK GÜVENİYORUM"

Osmanlıspor'un başına ikinci kez geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, düşmenin ve kalkmanın yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, "Ayağa kalkmanın zevkini ve insana verdiği hazzı Süper Lig'e çıkarak yaşamak istiyoruz." dedi.



Bu hazzı yaşamak için Osmanlıspor ile anlaştığını ifade eden Akçay, imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Akçay, başarının ve başarısızlığın birinci muhatabının yönetimler olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir yerde bir başarı varsa onu sağlayan birinci etken yönetimidir. Başarısızlıkta varsa birinci etken yine yönetimlerdir. Sonra altına doğru bazı aktörler gelir. Bir yapı birden bire nasıl çöker. İçerisine bazı dinamitler koyulur. Teknik adamlar, futbolcular, yönetimler ve uygulamalar bunların hepsi bir araya geldiğinde kötü şeyler olur. Sonuçta biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Akılcı rasyonel davranışlar yapmak zorundayız."



Birkaç kulüpte sahaya sorunsuz çıktığını anlatan Akçay, "Osmanlıspor sorunsuz, sahaya çıktığım kulüplerden biri. Osmanlıspor'a çok güveniyorum. Menajerime, arkasındaki ekibe ve yönetime güveniyorum. Tabii kulübümüzün siyasi ayağı olduğu gerçeğini de düşünürsek buna rağmen ben siyasetten alamam. Siyasetçi de değilim. Bizim işimiz ve o ayrı kulvarlar. Aile olarak kulübümüze verilen destek de başkanımız Ahmet Bey'in (Gökçek) de fedakarlıkları o dönemlerde son derece yüksekti. Ben Allah'ın ipinden başka bir şey tutmam. Kimseye de öyle selam verme dışında boynumu bükmem. Eğilirsem sadece Allah'ın huzurunda eğilirim." ifadelerini kullandı.



En büyük dileğinin Osmanlıspor ve ülke takımlarının çektiği ekonomik sıkıntıların ve adil olmayan davranışlarla ilgili tüm problemlerin ortadan kalkması olduğunu belirten Mustafa Reşit Akçay, şunları kaydetti:



"Bizler kulüp olarak kendi renklerimizin ve ismimizin, gerek maç oynadığımız bölgeyle alakalı olarak gelişmesini, sahiplenilmesini ve ulusal düzeyde de izlenebilen, hissedilebilen, aidiyet duygusu geliştirilebilen bir takım olmasını sağlamaktır. Bunu yapmak için bazı veriler ortaya koymanız gerekir. Bunlardan en önemlisi güzel, seyredilebilir bir futbol ve çeşitli nedenlerle maçlara gelemeyen insanları sahalara çekmek ya da en azından televizyonların karşısında izler hale getirmektir. Bunlar kolay şeyler değil ama ekibime güveniyorum. Bugün 1,5 milyar dolarlık bir girdisi olan sektörü bir şekilde rantabl hale getirmek zorundayız. Benim sadece kendi işimi yapıp başarılı olmakla ilgili görevim var. Aynı zamanda ulusal düzeyde de bazı gayretler, davranışlar içinde olmam gerektiği de sorumluluklarım arasında. Biz bunu yönetim kurulumuzla menajerimle ve kurumsal yapıyla, arkadaşlarımla başarmak için buradayız. Bizler çalışacağız. Takdir tabii ki Allah'a ait."



Konuşmaların ardından Akçay, kendisini 3 yıllığına Osmanlıspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.



Akçay'ın Osmanlıspor'daki yardımcılıklarını Ahmet Özen, Çağlar Volga, Hakan Polat ve Güzey Özer yapacak.



Öte yandan başkent temsilcisi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 28 Haziran'da Ankara'da toplanacak. İlk etap kamp çalışamlarını 1-15 Temmuz tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirecek mor-sarılı ekip, hazırlıklarını daha sonra Erzurum'da sürdürecek.



AKÇAY'LA AVRUPA'DA TARİH YAZMIŞTI

Osmanlıspor, teknik direktör Akçay'ın ilk döneminde 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.



Başkent ekibi, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak tarihi biri başarı elde etmişti.



Son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen mor-sarılılar, daha sonra düşüşe geçmiş ve 2016-2017 sezonunun 25. haftasında alınan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Akçay ile yolları ayırmıştı.



Akçay'ın ardından Hamza Hamzaoğlu, Bülent Uygun ve İrfan Buz ile çalışan Osmanlıspor, teknik direktör değişikliklerine rağmen düşüşü bir türlü engelleyememiş ve 2017-2018 sezonunu 16. sırada tamamlayarak Süper Lig'e veda etmişti.