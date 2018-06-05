Ali Koç'un ilk transferi İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle kulübün sportif direktörü olması beklenen Damien Comolli'nin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.



Fenerbahçe'de bugün mazbatasını alacak olan yeni Başkan Ali Koç'un sportif direktörlük için anlaşma sağladığı belirtilen Fransız futbol adamı Damien Comolli'nin bu akşam İstanbul'da olacağı iddia edildi. Ali Koç'un bu akşam düzenlenecek mazbata töreninde de bu ismi resmen açıklaması bekleniyor.

Damien Comolli kimdir?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi. Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalışan Comolli, 1996 yılında Arsenal'da 7 yıl boyunca gözlemci olarak görev yaptı ve Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2008 yılları arasında Tottenham'da futbol direktörlüğü yapan Fransız futbol adamı, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi isimleri takıma kazandırdı.



2010 yılında Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları kadroya dahil etti. 2012'de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. İngiliz basını ise kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığını iddia etti.



İHA